La provocadora melodía que cantó Camila Cavallo tras su separación de Mariano Martínez: “Siempre me frenaste con tu pésima actitud”

De un tiempo a esta parte, las redes sociales se transformaron en una suerte de confesionario virtual. Un rincón en el que los famosos suelen brindar detalles de sus vidas privadas y compartirlas con sus seguidores. Por allí pasan sus alegrías, novedades y, por qué no, también sus tristezas y momentos complejos. Por todo esto, llamó la atención una publicación que realizó Camila Cavallo, la ex pareja de Mariano Martínez.

El fin de semana, la modelo subió una historia a su cuenta de Instagram que no pasó desapercibida. Se la puede ver cantando una estrofa de “La mejor versión de mí”, interpretada por Nati Natasha y Romeo Santos. Justamente, el fragmento que compartió, dice: “La mejor versión de mí, no la conociste tú. Porque siempre me frenaste, con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era. Por amarte a tu manera me olvidé de hasta ser yo”, interpretó.

Sus fanáticos asociaron sus palabras como una indirecta destinada a Martínez. No faltaron los que le preguntaron e intentaron saber un poco más. Ella no se refirió al tema, pero la duda sobrevuela a la ex pareja. Inmediatamente, las recientes frases de Cavallo sobre el actor y padre de su hija, Alma, se hicieron presentes. Resonaron e hicieron eco en gran parte de sus más de 500 mil seguidores.

A mediados de junio, la santafesina fue quien informó que estaban separados. En ese momento, ella seguía viviendo con él en Nordelta. Apenas pudo, cuando las autoridades permitieron las mudanzas en pleno aislamiento social obligatorio, se fue al barrio de Palermo junto a su nena de tres años. No solo comenzó una nueva vida, algo afligida por una relación que no prosperó, sino que a su vez se la vio más relajada y tranquila.

Casi un mes más tarde de anunciar la ruptura, brindó más precisiones. “Mariano y yo nos separamos cuando comenzó la cuarentena. Después de eso seguimos conviviendo. No es lo mejor, pero funcionó” empezó y continuó: “Hubo desgaste y las diferencias también tuvieron que ver. Uno en las relaciones y en los vínculos no siempre piensa igual y a veces la vida te lleva por caminos distintos. Todo fue muy intenso entre nosotros”, contó en Gente.

La relación entre ellos comenzó en agosto de 2016, como lo contaron ellos en más de un oportunidad, de manera relámpago y a través de las redes. Según detallaron en aquel entonces, Camila posteó una foto de una campaña de ropa interior que había realizado y recibió un mensaje de Martínez elogiándola. Acto seguido la invitó a cenar y ella, luego de ver el mensaje, aceptó. Fue amor a primera vista. Desde esa noche la unión fue tal, que se fueron a convivir y a los dos meses ella quedó embarazada.

Dos años más tardes del comienzo de la relación hablaron de la posibilidad de coronar con el casamiento, paso que nunca dieron. Él lo había anunciado en sus redes sociales, pero por diferentes razones no llevaron a cabo. La intención fue dar este paso en el 2018, año en el que también fantasearon la posibilidad de volver a tener otro hijo.

Sin lugar a dudas la cuarentena repercutió en las parejas. En la farándula se dieron varios cortocircuitos que le dieron fin a relaciones que estaban afianzadas. Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes, Sofía Jujuy Jiménez y Juan Martín del Potro, Laura Fernández y Nicolás Cabré, Sebastián Yastra y Martina Tini Stoessel, fueron algunas de las celebridades que no aguantaron compartir 24 horas en algunos casos, el distanciamiento, en otros.

