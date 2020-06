Mariana Gallego dio positivo por coronavirus: “Tengo pérdida del olfato y el gusto, y me pica la garganta”

La esposa de Mauricio D’Alessandro sospecha que se contagió el virus en un supermercado

Mariana Gallego se realizó el hisopado por coronavirus este domingo por la mañana en un centro privado, tras darse cuenta por casualidad de que había perdido el olfato y el gusto. Este lunes por la madrugada se enteró de que el resultado era positivo. Mauricio D’Alessandro, su esposo, también se realizó el testeo pero le dio negativo, aunque comparten la misma vivienda.

“Me siento muy bien, los síntomas que tengo son pérdida del olfato, del gusto y me pica la garganta. Encima me llaman todo el tiempo y no paré de hablar desde que se hizo pública la noticia”, dijo entre risas la letrada a Teleshow sobre la repercusión que tuvo su caso en los medios, luego de que trascendiera la información en el ciclo Los ángeles de la mañana.

La abogada comenzó a sospechar de que podía tener COVID-19 cuando le pidió a su pareja que comprara una fresias para hacer unos arreglos y decorar su casa ubicada en el barrio de Palermo, pero se sorprendió al darse cuenta de que no sentía ningún aroma. “Me pareció raro no sentir el olor a las flores, empecé a oler perfumes, café. La prueba fundamental fue cuando tomé una cucharada de vinagre y fue como tomar agua. Fue tremendo. Todavía no le siento mucho gusto a la comida”, señaló.

Mauricio D'Alessandro y Mariana Gallego deberán permanecer aislados durante 14 días

Hasta el momento no sabe con exactitud dónde se contagió el virus, ya que siempre fue muy cuidadosa y en los últimos días estuvo la mayor parte del tiempo en su casa, encerrada y trabajando. Supone que pudo haber sido cuando salió para realizar una compra en un supermercado cercano a su casa que recientemente debió cerrar por casos de coronavirus entre los empleados.

También, Gallego aseguró estar sorprendida porque D’Alessandro no se contagió más allá de que comparten el mismo techo. Incluso él suele realizar más salidas al exterior, ya sea por trabajo o porque lo invitan a algún programa de televisión. “Es increíble, porque compartimos todo hasta la habitación. Hasta anoche dormimos en la misma cama, el mismo cuarto. Además comíamos cerca, lo único que no compartíamos era el baño”, manifestó.

Ahora, ambos deben mantenerse aislados durante 14 días y seguir con las recomendaciones de los médicos. Como viven en una casa grande de tres pisos se dividen los espacios para respetar el distanciamiento. Por las dudas, ella suele usar barbijo y una máscara transparente en el caso de que estén conversando o comiendo en la misma habitación, pero siempre alejados. De manera momentánea, el abogado dejará la habitación que compartían para dormir en un cuarto de huéspedes.

“Siempre durante el día es raro que nos crucemos, porque yo me armé mi estudio en la biblioteca de casa que está en un entrepiso. Cuando Mauri está en casa, si no está en la tele, generalmente trabaja en la planta baja o en la habitación. Para no molestarnos mientras trabajamos no estamos en el mismo ambiente”, explicó Mariana respecto a sus rutinas diarias.

Más allá de que tiene coronavirus, la abogada está tranquila porque no tiene enfermedades preexistentes y tiene un buen estado de salud en general, ya que recientemente se realizó un chequeo médico en el que le salieron todos los estudios perfectos. De esta manera, seguirá el tratamiento con su médico de cabecera a través de videollamadas.

Lo único que le preocupa es la alimentación, ya que ella no se puede encargar de cocinar y todo depende de su pareja: “En casa yo tengo de todo, estoy bastante abastecida, sino vamos a pedir al supermercado o comida por delivery. El médico me recomendó que no sea yo la que cocine, para no tener contacto con los alimentos y se tiene que encargar Mauricio. La parte más compleja de la cuarentena es que él cocine. Voy a vivir a delivery y quizás aumente 20 kilos por comer pizza todos los días”.





