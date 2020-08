La conmovedora publicación de Paula Chaves junto a Filipa, a un mes de dar a luz: “El tiempo pasa volando”

El sábado 4 de julio, Paula Chaves dio a luz a Filipa, su tercer bebé junto a Pedro Alfonso. En medio de la semana de la lactancia materna y luego de realizar varios live junto a especialistas para concientizar sobre la etapa del puerperio, la conductora contó qué sensaciones experimenta en la crianza de su hija más pequeña.

“Este tamaño (ponele) este olorcito... las despertadas cada 3 hs (ponele también), las 24 hs a upa, el dolor de espalda, las tetas que aún no se regulan, las hormonas que se disparan, todo esto es lo que después extrañamos... el tiempo pasa volando... aunque a veces colapsemos hay que disfrutar... ¡Hoy no es siempre! ¡Todo pasa!”, escribió a través de Instagram con una imagen junto a Filipa.

Hace unos días, Paula compartió una foto con su hija en brazos y detalló cómo transita estos días en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus, y la angustia que le genera que sus seres queridos no puedan conocer a Filipa. “Así estamos. En esta montaña rusa de emociones que es el puerperio. ¡Y en cuarentena!”, comienza el texto que compartió en su red social.

“Me levanto feliz, sintiéndome plena y agradecida. Y en algún momento del día caigo, lloro por no poder ver y abrazar a mi familia y amigos. Y de repente vuelvo a conectar y a agradecer estar los cinco juntitos”, detalló sobre las distintas sensaciones que tiene en 24 horas. “Mucha intensidad”.

Luego, enumeró cómo es la rutina con su hija recién nacida: “Teta, pañal, provechito, teta de nuevo, pañal, siesta, teta y así todo el día”. “Extraño mi tribu de crianza, contención y amor. Poder compartir con otras mujeres este camino hermoso, pero a veces difícil, de la maternidad”, agregó sobre el grupo de madres en las que se apoyaba post parto en sus experiencias anteriores.

“No puedo dejar de videos del parto, de revivir ese día mágico, intenso y espectacular. Abrazo a todas las que están gestando, a las que están por parir en este momento tan atípico. Todo va a estar bien, los niños siguen naciendo, ¡así que a disfrutar, que nuestros hijos nacen solo una vez y tiene que ser una fiesta!”, reflexionó.

La parte más emotiva se dio en el momento en el que los hermanos de Fili pudieron verla en vivo y en directo. Si bien ya la habían visto por videollamada (no pudieron ir al Sanatorio por las restricciones y medidas de higiene que se llevan adelante por el coronavirus), verla personalmente les generó otras sensaciones. Fue papá Pedro quien se encargó de hacer un video para que ese momento quede atesorado de por vida.

Sin dudas, a diferencia del nacimiento de Olivia y Baltazar, Filipa llegó a sus vidas en un momento complicado a nivel país debido a la pandemia por coronavirus. Las medias sanitarias que la famosa de 36 años debió tomar fueron mayores. Los días previos a dar a luz, la hermana de Delfi Chaves estaba con los sentimientos y emociones a flor de piel y no dudó en expresarlo en las redes.

“Dicen que cada hijo llega para enseñarnos algo... siento que Filipa llega a este mundo nuevo a enseñarme que no puedo controlar nada, que por más que me anote y quiera saber la respuesta de todas las preguntas que hoy hice, no las tengo... porque es eso lo que pasa, no se sabe nada”, indicó la modelo que eligió a su amiga Zaira Nara como madrina de su tercera hija.

