Nació Filipa, la hija de Paula Chaves y Pedro Alfonso: “Estamos muy felices”

Paula Chaves finalmente dio a luz a la pequeña Filipa este sábado por la noche y se convirtió en mamá por tercera vez. La noticia fue confirmada este domingo por Pedro Alfonso en su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje que fue acompañado por una foto junto a su pareja la beba, a minutos del nacimiento de la pequeña.

“Bienvenida Fili. Ayer todo salió muy bien, y ahora las dos están excelente. Estamos muy felices”, escribió la pareja de la conductora de Bake Off, en su cuenta de Instagram. Recordemos que Chaves estaba de 41 semanas y en las fotografías que compartía en su cuenta de Instagram se podía observar el gran tamaño de su panza.

Horas antes, Paula había compartido un video en el que se la ve junto a Baltazar, el menor de sus hijos. “Escuchame una cosa, ¿me escuchas? No muerdan a sus hijos”, comienza diciendo en tono de broma, mientras se la ve en la cama con el pequeño hablándole constantemente encima suyo. “Yo necesito dormir maestro, yo en horas le tengo que poner el cuerpo a una situación trascendental en mi vida, y en la tuya también, como le puse el cuerpo a la tuya le tengo que poner el cuerpo a ésta también”, anunciaba.

Sin dudas, a diferencia del nacimiento de Olivia y Baltazar, Filipa llegó a sus vidas en un momento complicado a nivel país debido a la pandemia por coronavirus. Las medias sanitarias que la famosa de 36 años debió tomar fueron mayores. Los días previos a dar a luz, la hermana de Delfi Chaves estaba con los sentimientos y emociones a flor de piel y no dudó en expresarlo en las redes. “Dicen que cada hijo llega para enseñarnos algo... siento que Filipa llega a este mundo nuevo a enseñarme que no puedo controlar nada, que por más que me anote y quiera saber la respuesta de todas las preguntas que hoy hice, no las tengo... porque es eso lo que pasa, no se sabe nada”, indicó la modelo que eligió a su amiga Zaira Nara como madrina de su tercera hija.

La comparación: Paula Chaves cuando estaba embrazada de Baltazar y de Filipa

“Pero lo que si sé es que ni una pandemia mundial puede frenar el poder maravilloso que tenemos la mujeres de gestar y dar vida, de la forma que sea, con el tratamiento que sea y con el nacimiento que toque, ¡pero siempre deseado! A todas las que están atravesando este momento, les digo que confiemos en que todo va a estar bien, miles de bebés siguen naciendo en el mundo... somos imparables, poderosas y podemos contra todo... Las abrazo fuerte #nostenemos”, completó en esa oportunidad.

Además, la ex participante del Bailando publicó una tierna imagen junto a su hija Olivia en la cual ambas muestran sus respectivas fotos. Una es de hace cuatro años, cuando la conductora estaba embarazada de Baltazar, y otra es de ahora, esperando a Filipa. “Sentimientos a flor de piel... Dándole lugar a todas las emociones que aparecen. Agradeciendo, confiando, disfrutando los últimos días, bailes, risas, miedos, ansiedad, alegría, llanto. Todo eso pasa por mi cabeza. Es tan mágico y maravilloso este momento que quisiera congelarlo por siempre, pero al mismo tiempo que suceda ya. Las abrazo fuerte a todas las que están atravesando este momento …”, escribió en el posteo.

