Fuerte respuesta de Laurita Fernández a Moria Casán tras el cruce en vivo que protagonizaron en el “Cantando 2020”

La palabra de Laurita Fernández tras el cruce con Moria Casán en "Cantando 2020"





Horas después del cruce en vivo entre Moria Casán y Laurita Fernández en el Cantando 2020, la co-conductora del certamen se refirió al momento que vivió cuando la jurado la cuestionó por su rol en el certamen. Tras el enfrentamiento, la compañera de Ángel de Brito reconoció : “Estoy haciendo mi trabajo y tengo un compañero que es lo más, que me banca, me contiene y me tranquiliza. Yo me apoyo 100% en él y conectar visualmente con Ángel me ayuda”.

“Sin dudas, en esos momento se dicen cosas con saña, con mala onda adrede. Uno tiene que hacer su trabajo. Yo en esta pista recibí un montón de agresiones de ella y siempre pensás en algo lindo para no conectar con esa energía que no me interesa”, sostuvo Fernández un poco más tranquila en diálogo con Los ángeles de la mañana.

A su vez, reflexionó: “Si yo hubiese perdido tiempo en contestar cada cosa que me dijeron en este camino, hubiera perdido demasiado tiempo. También me parece que el programa es otra cosa, lo importante son los participantes, y dedicar media hora a discutir qué tengo que hacer... Yo lo tengo muy claro, todos lo tenemos muy claro. Si ella no tiene claro su rol lo tendrá que rever ella”.

“Puedo hablar por el resto, estamos todos muy cómodos, lo hablamos, nos divertimos. Todo lo hacemos con mucho respeto y mucho amor y lo pasamos muy bien en serio. Y respetando a los compañeros”, agregó Laurita que se desentendió de la charla que mantendrá Moria Casán con la producción: “Yo no me tengo que ocupar de eso. Yo estoy acá, hago mi función y cumplo mi rol”.

“A mí me encanta estar acá con Ángel. Me dice coconductora como si me doliese o me afectar el ego, pero cero, al contrario. Lo primero que dije cuando me llamaron es qué bueno es con Ángel. Tuve grandes compañeros, pero él es el mejor que me podía tocar y estoy agradecida de que él haya aceptado conducir conmigo porque está acostumbrado a conducir solo. Desde el minuto cero me tiró re buena onda, me apoyó y me ayuda y me enseña. Sería una tonta si no aprovecho todo lo que tengo”, concluyó la campeona del Bailando.

El enojo de Moria Casán en el Cantando 2020





La pica entre Moria y Laurita viene de larga data. En 2017, cuando Fernández era participante del Bailando junto a Fede Bal y la One era la encargada de juzgarlos, los había definido como “una pareja baqueteada” generando gran polémica. Y las vueltas del destino hicieron que, al año siguiente, la bailarina terminara ocupando la silla de diva en el jurado, que durante dos temporadas quedó afuera de ShowMatch.

Así las cosas, estaba claro que la convivencia entre ambas en este reality iba a dar mucha tela para cortar. Y, este martes, una pequeña discusión entre ambas detonó el enojo de la diva, quien directamente amenazó con abandonar el programa y dijo que iba a evaluar el tema con su abogado. En las próximas horas se sabrá si finalmente la One seguirá ocupando su lugar en el estrado del reality.

SEGUÍ LEYENDO

Yanina Latorre tomó partido en la pelea de Moria Casán y Laurita Fernández en el “Cantando 2020”: ¿a quién defendió?

Los mejores memes de la pelea de Moria Casán con Laurita Fernández en el “Cantando 2020”