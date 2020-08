Silvia Süller recordó su noviazgo con Silvio Soldán con una foto retro y una curiosa definición

El conductor y la mediática compartieron una larga historia de amor y tuvieron un hijo. Tras su separación, jamás volvieron a hablarse

Silvia Süller y Silvio Soldán se conocieron en el programa Grandes valores del tango, en el que ella se desempeñaba como la secretaria del conductor. Estuvieron en pareja durante siete años. Se separaron en 1992, meses después del nacimiento de Christian, su único hijo. La mediática aseguraba que la pésima relación con su suegra, Tita, fue el motivo por el que se distanciaron y jamás pudieron recomponer el vínculo hasta ahora.

Durante los años que pareja, ambos tenían una enorme popularidad y una gran exposición en los medios. Recientemente, la hermana de Guido Süller recordó esa época al compartir con sus seguidores de Instagram una antigua tapa de la revista Radiolandia 2000 que ya dejó de publicarse.

La tapa de la revista Radiolandia 2000 que publicó Silvia en sus redes sociales

En la portada de la publicación, la ex vedette aparece en ropa interior acostada en una cama y el conductor está a su lado, sonriente, sosteniendo una botella y una copa. “¿Qué piensa Soldán de los desnudos de su esposa?” era el título de la edición de esa revista.

“Que le encantaban”, respondió Silvia en Instagram sobre la interrogante que planteaba la portada. Luego, agregó: “Año 90, Matrimonios y algo más”, en referencia al mítico programa de humor de Hugo Moser que retrataba en la televisión todo tipo de aventuras y desventuras que le tocaba vivir a la familia argentina tipo ya sea de clase media alta como baja.

Mientras duró la relación, Süller y Soldán mantuvieron un vínculo pasional donde el sexo ocupaba un lugar central. Ella relató que cada vez que peleaban lo esperaba apenas vestida desde lo alto de la escalera de la casa y cuando él la veía tardaba medio segundo en perdonarla.

Sin embargo, esa química se terminó con la separación y con el paso de los años se enfrentaron, especialmente cuando ocurrió todo el escándalo por el caso Giselle Rímolo, la ex pareja del conductor de Feliz Domingo que fue condenada por los delitos de homicidio culposo y ejercicio ilegal de la medicina. Silvio estuvo preso en Devoto por esta causa, pero recuperó la libertad y fue sobreseído.

En una entrevista en Confrontados, la mediática aseguró que jamás le tuve celos a Rímolo, porque la relación que tenía con el padre de su hijo solo era laboral. “La única persona que fue el amor de Soldán fui yo. Yo vivía con él y teníamos un hijo”, explicó en la charla con la periodista y conductora Marina Calabró, pero prefirió no seguir hablando del tema por respeto a Christian.

Luego, se emocionó contar que espera recomponer el vínculo con su hijo, con quien no tiene diálogo desde hace años: “La esperanza es lo último que se pierde, es como el hijo pródigo. Yo espero que algún día vuelva, mi corazón y mis brazos están abiertos... Yo me arrastré, lloré, le escribí, hasta le mandé una carta documento, pero no hubo caso”.

También habló de su actual estado de salud, luego de haber estado internada por sufrir un infarto: “Mi corazón está súper sano, según los médicos. Es un corazón quinceañero. Pero lo que me mata es que tengo una afección que se llama síndrome del corazón roto, debido netamente a las emociones. Puede ser por emociones para arriba, como euforia, que no es mi caso… Mi caso es de tristeza, penas, angustia, llanto, abandono, soledad y todas esas cosas durante años y años. Toda mi vida, desde los cuatro años, pero se fueron acrecentando con el paso del tiempo”.





