Pampita sorprendió al revelar el particular pedido que le hizo a Roberto García Moritán poco después de conocerlo

Pampita reveló el particular pedido que le hizo a Roberto García Moritán poco después de conocerlo (Video: "Pampita Online" - Net TV)

La historia de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán es la historia del amor después del amor. Ella venía de una relación de dos años con Pico Mónaco y de un breve noviazgo de tres meses con el empresario Mariano Balcarce. Él había estado casado con la empresaria inmobiliaria Milagros Brito, con quien tuvo dos hijos, y llevaba un buen tiempo soltero. Se pusieron en contacto por un amigo en común y, después de algunos meses de chatear, se vieron por primera vez. Tres meses después ya estaban casados.

A raíz de lo frenética y sorpresiva que ha sido esta relación, que los tiene muy felices a los dos, poco se sabe de ella. Por eso siempre resulta interesante cada vez que alguno de los dos -suele ser Pampita, a raíz de su exposición mediática- cuenta detalles del vínculo que los une. En esta ocasión, la conductora reveló en su programa, Pampita Online, por Net TV, el particular pedido que le hizo a García Moritán poco después de conocerlo.

Todo comenzó cuando Gabriel Oliveri, uno de sus panelistas, le preguntó si la madre de García Moritán es la mejor suegra que ha tenido. Pampita no dudó: “Ay, sí. Es un amor y muy cariñosa. La conocí apenas lo conocí a Roberto. Él me preguntó: ‘¿A quién querés conocer de toda mi familia?’ Y le dije: ‘Primero quiero ir a comer sola con tu mamá’. ¡En serio!”

“Quería charlar con ella, que me contara cosas… No voy a decir su nombre porque son re bajo perfil”, aseguró la modelo, ante la insistencia de su panelista y amigo.

Luego, se refirió a aquel encuentro, que tuvo lugar muy poco después de haber conocido al empresario, en agosto del año pasado: “Nos juntamos, comimos y charlamos un rato. Las dos solas. Le hice preguntas de su hijo, qué pensaba de nuestra relación… ‘Sí, pueden funcionar’, me dijo. Ella me dio el OK”.

Una de las declaraciones de su suegra que más le llamó la atención en aquel entonces, fue cuando la mujer definió a su hijo como una persona “protectora”. Al respecto, Pampita reveló: “Me dijo que era muy protector de sus hermanos. Me contó anécdotas de chico, cómo los cuidaba. Lo que pasa es que ellos viajaban por el mundo porque el papá tenía una carrera diplomática, entonces en el colegio siempre eran los nuevos. Que haya usado esa palabra me gustó”.

Pampita y García Moritán se conocieron en en agosto y se casaron en noviembre de 2019

“Además, me dijo que hacía mucho que (García Moritán) no estaba en una relación seria. Pero que era muy familiero y que tenía muchas ganas de formar una familia”, aseguró Pampita.

La modelo dejó en claro que desde un primer instante la relación entre suegra y nuera no tuvo inconvenientes. Y Oliveri agregó un dato para reafirmarlo: “Yo hablé mucho con ella en tu boda. Ella me dijo: ‘(Pampita) Me cae bien’. ¡Para que les vaya bien en el matrimonio lo primero que tienen que hacer es ‘atacar’ a la suegra!”

La modelo aseguró que esa es una “muy buena” decisión ya que “te enterás rápido de un montón de cosas y te das cuenta de cómo va a ser” la pareja. Además, reveló que tienen un chat con los integrantes de la familia de su marido y los suyos, y que todos tienen una excelente relación: “Soy re familiera. Siempre es mejor llevarte bien, porque sino se van con la familia de la novia… Con mis varones yo digo que me voy a llevar bien (con sus novias) para que vengan todos los domingos a comer a mi casa”.

Pampita habló de la relación con su suegra después de que su hijo Bautista contara que está de novio (Foto: Instagram @bauti.vicuna)

Estas declaraciones de Pampita llegan en un momento muy particular: recientemente, Bautista, el hijo de 12 años que tiene con Benjamín Vicuña, se puso de novio con una joven llamada Cocó. Por supuesto, eso quiere decir que ella… ¡ya es suegra!

“Bauti tiene novia y la queremos mucho”, manifestó Pampita ante la consulta de un seguidor. Esa declaración va de la mano con lo que dijo este lunes: siempre es bueno mantener una buena relación nuera - suegra.

