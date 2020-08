Silvia Süller, sin consuelo al hablar de su afección cardíaca: “La llamé a mi hija por si yo no volvía”

Silvia Süller, sin consuelo al hablar de su afección cardíaca (Video: "Confrontados" - El Nueve)

El miércoles pasado Silvia Süller sufrió un infarto, el segundo en tres años. La mediática comunicó la noticia a través de su cuenta en Instagram, con algunas fotos desde el Sanatorio Otamendi, donde fue internada, y contó que tiene “síndrome del corazón roto”: se trata de una afección cardíaca que por lo general es provocada por situaciones estresantes o de emociones extremas.

En diálogo con Confrontados, este lunes, Süller dio detalles sobre lo sucedido: “Mi corazón está súper sano, según los médicos. Es un corazón quinceañero. Pero lo que me mata es que tengo una afección que se llama síndrome del corazón roto, debido netamente a las emociones. Puede ser por emociones para arriba, como euforia, que no es mi caso… Mi caso es de tristeza, penas, angustia, llanto, abandono, soledad y todas esas cosas durante años y años. Toda mi vida, desde los cuatro años, pero se fueron acrecentando con el paso del tiempo”.

En ese sentido, detalló: “El corazón está rodeado de una membrana muy finita y cuando esa membrana se encoge el corazón queda aprisionado y no se puede mover. Ahí es cuando no podés irrigar sangre y se viene un preinfarto, un infarto y la muerte”.

La publicación de Silvia Süller desde el Sanatorio Otamendi (Foto: Instagram)

Respecto a lo que sintió el miércoles pasado, contó: “Me pudo haber llevado a la muerte. Estaba arrastrándome, no podía respirar. Llamé a emergencias pero no me pudieron llevar a un hospital, no es que no quisieron como dijeron algunos salames. Siempre pagué la Obra Social de Actores y cuando te jubilás no pagás más. Pero estaban todas las camas ocupadas. Eso demoró todo y yo cada vez estaba peor, no podía inflar el pecho para respirar, estaba casi por desmayarme”.

Al ser consultada sobre si sentía que se moría, no pudo contener las lágrimas: “Sí. La llamé a Marilyn (su hija), le di algunos tips de cosas personales, cómo es esto, cómo es lo otro. Por si no volvía…”.

Süller aseguró que necesita ayuda para tratar estos problemas emocionales que tienen consecuencias directas en su salud, por ese motivo comenzará a hacer terapia con un profesional por primera vez en su vida.

Süller contó que con su hija tiene una relación fluida, no así con su hijo, Cristian. Según la mediática, este es uno de los principales motivos que la llevan a la depresión. “Todas las veces que tuve problemas importantes él se alejó de mí, no sé por qué. Ya va a cumplir 30 años, viaja por el mundo, tiene novia, vive solo, tiene boliches por Placita Serrano. Yo le pido a Dios no morirme sin saber por qué me hace esto”.

“Con Marilyn sí, hacemos videollamada, me muestra a sus nenes: Francisquito, que tiene cuatro, y Benjamín, que hoy cumple dos meses. Nació en pandemia. Eso ya me levanta por una semana”, reveló.

Con su hermano Guido se reencontró en agosto del 2019 en el velatorio de su madre, Nélida. Pero la relación entre ellos está totalmente rota (Foto: Darío Batallan)

Con su hermano Guido la relación está totalmente rota hace ya un tiempo: “Él nunca estuvo conmigo. Cuando tuve el accidente de las venas (en 2007 intentó suicidarse) y lo vieron a él era porque estaban todas las cámaras y se sentía un dios, pero se apaga la luz y se va. Nunca un apoyo espiritual ni material. Me echó a patadas de la casa: me dijo ‘no alquiles más, te pasás dos años en mi casa y ahorrás’, me llevé todo y al mes se quedó con mis cosas y me dejó en la calle”.

Dijo que se siente “amada” por el público y sus seguidores, que son una familia para ella. El contexto de la pandemia no ayuda en absoluto en esta situación tan delicada, pero ella ya demostró en más de una ocasión su fortaleza y sus ganas de salir adelante a pesar de la adversidad. Esta no será la excepción.

