Si bien no tiene grandes “amigas tumberas", su relación con el resto de las internas ahora es buena. Su fisonomía es completamente diferente a la que la gente recuerda. Ya no se tiñe el pelo de rubio y las arrugas ganaron espacio en su cara por el paso del tiempo. Inclusive, ya no utiliza asistencia para caminar desde el año pasado, cuentan algunos penitenciarios que la frecuentan. Desde que ingresó se movía con un andador.