“No tenés oído ni para el ‘Arroz con leche’”: Karina Jelinek hizo su versión de “La Tonta” en el “Cantando 2020” y Nacha Guevara la destrozó

Karina Jelinek interpretó "La Tonta" de Jimena Barón y Nacha Guevara la destrozó (Video: "Cantando 2020"- El Trece)

Había mucha expectativa por el debut de Karina Jelinek en el Cantando 2020. La modelo había sido la protagonista de un auténtico escándalo antes del comienzo del certamen, al anunciar que decidió cambiar de soñador y reemplazar a Cristian Fontán por Manuel Victoria. El motivo, según su explicación, fue que su nuevo partenaire la hacía sentir “más cómoda y segura” sobre la pista. Todo parecía indicar que había ensayado mucho antes de hacer su presentación…

Si ensayó mucho o no solo lo saben ella, su partenaire y su coach. Lo cierto es que la modelo interpretó “La Tonta”, el famoso tema de Jimena Barón y, si bien aseguró que la artista le dio algunos tips para tener una buena performance, el jurado no le tuvo piedad en su devolución.

“No pegaste una nota, prácticamente. En casos así digamos que deberían ser más actuados. A veces uno preferiría que fuera como más hablado, a tiempo, y poner alguna notita donde se pueda. Porque cantar… No tenés oído ni para el ‘Arroz con leche’. Sos muy encantadora, lo diré siempre”, le dijo Nacha Guevara.

“Estoy aprendiendo”, ensayó una justificación la participante. “Qué suerte que te pagan para aprender. Todos hemos tenido que pagar para aprender”, respondió, tajante, la jurado, y la calificó con un cinco.

Karina Jelinek cantó "La Tonta" y habló de su vida sentimental (Foto: Negro Luengo)

Karina La Princesita no fue tan dura con Karina: “Los cantantes que no tienen tan fuerte lo vocal tiene que potenciar la actitud. Karina tiene eso que es lindo de verla, tiene actitud y otras cosas. La técnica vocal es importante pero no lo es todo. Es lindo verte. Me gustó pero no me mató”. Su puntaje: un seis.

Pepe Cibrián, por su parte, dijo: “Ella me pareció encantadora. Una mujer con una presencia, un juego con un sentido profundo del humor hacia sí misma”. Le dio seis puntos. De esta manera, obtuvo un total de 17.

Moria Casán, con el voto secreto, cerró: “Sentí que estabas con una energía no rara, pero medio baja”. En ese sentido, le preguntó si esto se debía a una cuestión sentimental.

La participante aseguró que prefiere no hablar de su vida privada, pero que no está en pareja: “No quiero que se hable de mi vida privada. Nunca dije ‘estoy con alguien'. Hace dos semanas hice una entrevista y dije ‘estoy soltera’ y se metieron en mi vida y no me gustó. El momento que yo me sienta preparada para decir que estoy con alguien, lo voy a hacer. Mi divorcio (de Leonardo Fariña) fue hace ocho años. Estoy soltera”.

Después de su interpretación, Jelinek se refirió al escándalo por el cambio de partenaire en el certamen (Foto: Negro Luengo)

Karina, que fue acompañada al programa por su amigo y guardaespaldas Dani La Muerte por los hechos de inseguridad que tuvieron lugar en el barrio donde vive, se refirió al escándalo por el cambio de partenaire: “Si tenés la posibilidad de elegir tu equipo de trabajo, lo elegís. Yo no soy cantante, entonces no tenía afinidad con algunas cosas. Ensayamos dos veces juntos. No sé quién lo había elegido, yo no lo elegí”.

El jefe de coaches del Cantando, presente en el estudio, dio su versión de los hechos: “La producción y yo elegimos muchos cantantes. Se lo presentamos (a Jelinek), uno de ellos era el que iba a cantar con ella. Karina tuvo dos ensayos con él, no crearon afinidad. No fue por una cuestión musical porque los cantantes con los que trabajamos son de un diez para arriba. A nivel vocal, cero problema”.

La participante concluyó: “Es un tema personal. Si uno tiene el privilegio de elegir el grupo de trabajo…”

SEGUÍ LEYENDO

El primer escándalo del “Cantando 2020″: Karina Jelinek echó a su soñador a poco del comienzo del ciclo

Preparando motores: Karina Jelinek interpretó un tema para sus seguidores de Instagram antes de su debut en “Cantando 2020″

Karina Jelinek, protagonista involuntaria en una de las últimas imágenes de Rodrigo Bueno