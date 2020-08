“Cantando 2020”: el criticado debut de Melina Lezcano y Juan Pérsico

El debut de Melina Lezcano y Juan Pérsico (Video: "Cantando 2020" - El Trece)

Ángel de Brito y Laurita Fernández cerraron la primera semana del Cantando 2020 con una gala con más puntos bajos que altos. A medida que van pasando las galas y se presentan nuevos famosos, los televidentes ya se pueden hacer una idea sobre quiénes podrían llegar más lejos y, por el contrario, las figuras que podrían quedarse afuera de manera prematura.

En esta oportunidad, el jurado -integrado por Nacha Guevara, Karina La Princesita, Pepito Cibrián y Moria Casán- evaluó a tres parejas: Melina Lezcano y Juan Pérsico, Agustina Agazzani y Facu Mazzei, y Laura Novoa y Patricio Arellano. La primera dupla, integrada por la cantante y el baterista de la popular banda Agapornis, fue la más criticada.

Lezcano y Pérsico rindieron homenaje a Luis Miguel con su famosa canción “Ahora te puedes marchar”. Si bien en la previa muchos pronosticaban que sería una de las parejas más destacadas ya que pertenecen a una banda, se trata de una mirada errática: el baterista no tenía experiencia como vocalista.

Eso no es todo. Debido a las particulares y conocidas circunstancias que afectan a todos, ellos solamente tuvieron un mes para ensayar desde sus casas, y él nunca había cantado con un micrófono. A pesar de todo, se animó y salió a la pista. “Vamos a ver si siguen siendo amigos después de esto”, se cuestionó Ángel de Brito antes de que empezaran a sonar los primeros acordes de la canción de Luis Miguel.

Lezcano y Pérsico en su debut en el "Cantando 2020" (Foto: Negro Luengo)

En su devolución, Nacha Guevara dejó en claro que no le gustó en absoluto la performance del dúo de Agapornis: “Hay problemas de afinación raros porque hay momento en los que afinás y momentos en los que no afinás nada -le dijo la artista a Pérsico-. Después, cuando se hacen dos voces, tienen que estar muy afinados, porque sino se produce una vibración que es muy desagradable. Para poder armonizar tienen que estar los dos afinados. Eso les hizo perder mucho. Melina, vos tenés mucho escenario, lo manejás muy bien, pero esto está verde. Le faltan dos o tres horneadas. Es un camino de aprendizaje: en un mes no se aprende a cantar”. Su puntaje fue un seis.

Karina La Princesita, por su parte, señaló que Lezcano cantó en un registro de voz “incómodo” para ella, en un intento por adaptarse al de Pérsico: “Ella tuvo que hacer un trabajo difícil por hacer variaciones en lugares que le quedaban muy bajos. En algún momento podrían adaptarse a las de Meli. Las limitaciones que se vieron fueron por eso. Hubo desafinaciones, pero no las voy a explicar porque ustedes son cantantes y músicos. Lo que tenés a favor -a Pérsico- es que siendo músico se te va a hacer un poquito más fácil”. Ella también calificó con un seis.

Los integrantes de Agapornis sumaron 17 puntos y su performance fue criticada por el jurado (Foto: Negro Luengo)

Pepe Cibrián sumó cinco puntos y desconcertó a los participantes y hasta a su coach al argumentar que Pérsico no tendría que haber usado un micrófono en su presentación, ya que nunca había cantado con uno: “Me parece que no te ayudó para nada, no aportó a tus errores. Además, hubo partes que no entendía el texto, no sentí que hubo una puesta teatral: esto es espectáculo”.

Moria Casán, con el voto secreto, argumentó que les faltó “energía, fuerza y brillo”. En total, sumaron 17 puntos.

Lezcano, a pesar de todo, se mostró esperanzada: " Estoy orgullosa, no saben lo que era (por Pérsico). Él toma todo lo que le dicen, es una esponja. Nos tocó la mejor coach que no podría haber tocado. Estoy acostumbrándome a cantar más grave y vamos a seguir creciendo”.

