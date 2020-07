Dura crítica de Nacha Guevara a la presentación de Esmeralda Mitre en el “Cantando 2020″: “Lo que vi es una bolsa de gatos”

La implacable devolución de Nacha Guevara a Esmeralda Mitre (Video: "Cantando 2020", El Trece)

El debut de Esmeralda Mitre en el Cantando 2020 era más que esperado. Y es que, después de su paso por el Bailando 2018, dónde se convirtió en la reina de las previas, se sabía que su debut en el relity conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández iba a dar mucha tela para cortar.

Apenas ingresó al estudio, la actriz se quejó en vivo de que la gente de vestuario no le hubiera cosido una parte de su traje, aunque luego reconoció que el error había sido de ella. Después, se puso a debatir con Moria Casán sobre las diferencias del inglés británico y el americano. Recordó lo bien que se llevaba con Karina La Princesita. Y también reconoció la relación de familia que tiene con Pepito Cibrián. Sin embargo, aunque calificó con un diez a los cuatro integrantes del jurado, no dijo demasiado de Nacha Guevara.

Lo cierto es que Esmeralda eligió para su debut en la pista el tema True Colors, un hit de los ’80 de Cyndi Lauper muy difícil de interpretar. Y, aunque estuvo muy buen acompañada por su partenaire, Nell Valenti, a la hora de las devoluciones se las tuvo que ver con la intérprete de Mi Ciudad.

“Nell, te quiero decir algo: a pesar de que estás completamente desaparecido por la puesta y por la personalidad de esmeralda, tenés una voz preciosa. Fraseas muy bien. Y es un placer escucharte”, comenzó diciendo Nacha mirando, directamente, al compañero de la actriz.

En ese momento Esmerada, que había acotado que el muchacho era “un genio”, quiso agregar algo más. Sin embargo, la jurado la frenó sin dudarlo. “No, estoy hablando yo”, le dijo mientras Esmeralda ponía cara de asombro.

Y luego terminó con su devolución de manera categórica. “Para hacerlo breve, así te dejamos hablar porque es lo que te gusta. Mirá, vamos a hacerla short: era una bolsa de gatos esto. Lo único que salvo es a Nell”, dijo poniéndole un “2″ como puntaje.

El frustrado debut de Esmeralda Mitre en el "Cantando 2020" (Video: El Trece)

“Perdón. ¿vos conocés la técnica de speech level singing, la continuación de la voz hablada?”, le preguntó entonces Esmeralda haciendo gala de sus estudios musicales. “Yes, of course, my dear. I know everything about singing. Shut up”, le contestó Nacha sin dudarlo, lo que en inglés significa: “Sí, porsupuesto querida. Sé todo sobre cantar. Cállate”.

Obviamente, a la actriz no le cayó nada bien el comentario de Guevara. Así que, después de decirle en inglés que ella no la iba a hacer callar y que tuviera cuidado, le retrucó: “Porque te respete como artista y seas una gran artista, a mí no me vas a faltar el respecto”.

¿Que le dijo Nacha entonces? “Estoy temblando, por favor que venga que venga el médico porque no saben cómo me asusté”. “Yo estoy temblando también, no sabés como tiemblo”, le dijo entonces Esmeralda. Y la invitó a pasar a la pista para cantar el tema que ella había interpretado. Pero, como era de esperar, la jurado no aceptó el convite y dejó que el programa continuara como estaba planeado.

Finalmente, Esmeralda se fue con el puntaje más bajo del certamen hasta el momento, 13 puntos sumando el 4 de Karina y el 7 de Pepito. Pero Moria, que tiene el voto secreto, la alentó diciendo que le había gustado “el show” que había hecho la actriz, más allá del canto.

