Atrevida decisión de Cande Tinelli: mostró el resultado tras perforarse ella misma la lengua y la nariz

Cande Tinelli

Con sus casi cuatro millones y medio de seguidores en Instagram, Cande Tinelli se convirtió en una de las influencers más buscadas por las marcas. En su perfil, la cantante suele compartir extractos de sus temas, campañas de su marca, Madness Clothing, y también de su vida íntima.

En las últimas horas, mostró el resultado de su nuevo look en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus. Al no poder ir al salón de un profesional -ya que aún no forman parte de las actividades esenciales ni está exceptuada-, la it girl recurrió a su instinto y decidió perforarse ella misma su lengua y su nariz.

“Bipo. Cuarentena moods (en español: Estados de ánimo en cuarentena). Perfo by me. Fijate”, escribió Cande junto a la foto que publicó en Instagram Stories. Allí, se ven los nuevos piercings (aritos) que lleva en su cara.

Cande Tinelli mostró su nuevo look en las redes sociales

Días atrás, la hija de Marcelo Tinelli se había expresado luego de leer algunas de las críticas que recibe de los popularmente llamados haters. “Me pueden decir lo que quieran, yo me expongo en las redes sociales sabiendo que me pueden criticar como halagar, respeto sus opiniones pero siempre voy a hacer con mi cara lo que quiero -indicó- “Lo que sí veo más que nunca un nivel de agresión importante y eso sí me preocupa. Por ustedes, no por mí. Me da lástima porque sentir eso adentro es muy feo, debe ser muy feo”.

Además, en otro posteo, sostuvo: “Bebés, me importa cero lo que dicen. Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi ogt. Si quiero mañana me hago la cara de pepe grillo. Sigan criticando que me dan importancia y me iluminan. Gracias”.

La foto con la Cande Tinelli que acompañó el texto contra los haters

En las últimas semanas, la artista plástica dejó entrever que está soltera y terminó su relación con el futbolista Federico Giuliani, a quien había conocido a través de su cuñado, Lisandro López, el novio de su hermana Mica Tinelli.

En medio de rumores de crisis y separación, la it girl se expresó en su cuenta de Instagram. “¿Seguís de novia? ¿Cómo llevan la cuarentena?”, preguntó una usuaria. “De novia conmigo misma”, respondió Cande junto a una foto junto a su hermano menor, Lorenzo, y agregó: “La cuarentena la llevamos un poco así”.

Además, borró las fotos que había publicado en las redes sociales junto a Federico desde que oficializó su relación en marzo pasado. El futbolista, sin embargo, aún no eliminó ninguna imagen junto a Tinelli. El último posteo que hizo fue el 11 de junio. Publicó una foto de ellos dos juntos junto a la frase: “Y de repente comprendés que no es dónde, sino con quién...@candelariatinelli”.

El último posteo del futbolista con Cande Tinelli

