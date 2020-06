“Yo lo desconocía totalmente”, se sincera Micaela, quien no heredó de su padre la pasión por el fútbol. Y no tenía ni siquiera una vaga idea de ese defensor que regresaba al país después de varias temporadas en Europa para calzarse la camiseta del Xeneize. “Es muy loco pensar que yo no sabía absolutamente nada de él, nunca había escuchado su nombre (sumado a que soy bastante chota con el tema de los nombres en el fútbol), y no teníamos ni a una sola persona en común. Así que ese mensaje fue el comienzo de todo”.