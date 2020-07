“Oda a la alegría de vivir”: la foto de Calu Rivero en la playa que es furor en las redes

Calu Rivero (Foto: Instagram @lacalurivero)

En los últimos meses, Calu Rivero, quien está instalada en Nueva York, ha compartido con su casi millón de seguidores de Instagram el camino introspectivo y espiritual por el que está transitando. Recientemente, solo por citar un ejemplo, reveló que ha adquirido ciertos hábitos que le permiten “mayor independencia”, como “meditar de manera ordenada y sistemática” para poder organizar su vida.

En esta ocasión, la actriz, quien se ha autoproclamado “Dignity”, subió una imagen que causó gran revuelo en las redes sociales. Se trata de una foto en la que se la puede ver a ella y otras tres mujeres bailando desnudas en la playa. Una representación del famoso cuadro “La Danza”, de Henri Matisse. Una obra de 1909 que refleja la vida de las tribus ancestrales y la unión entre ritmo y alegría que se transmite a partir de la cohesión grupal y el sentido de pertenencia.

“Oda a la alegría de vivir”, se limitó a escribir la actriz junto a la imagen, que en pocas horas cosechó más de 17 mil “me gusta” y recibió innumerables comentarios. Entre las figuras que comentaron se destaca Carla Quevedo, quien le escribió: “Estás re en una. Te envidio”. Calu le respondió: “Tan en una que hicimos póster el sentimiento”.

A través de sus historias de Instagram, la propia Calu hizo mención a su publicación y manifestó: “Un canto a este sentimiento genuino de libertad”. Y luego agregó: “Matisse dance. Mujer libre”.

En Twitter “Calu Rivero” fue trending topic con comentarios de todo tipo sobre su publicación. Algunos apoyaron su arte, mientras los infaltables haters difundieron su odio.

“Yo re banco el delirio místico de Calu Rivero, quién pudiera ganar en dólares por ser hegemónico, darse el lujo de drogarse y flashear cualquiera en nombre del arte y encima tener casa propia en Nueva York”, comentó un usuario. “Vieron que ahora se re usa el ‘estoy re en una’ y medio que no se sabe bien qué quiere decir. Bueno, acá se entiende bien. Calu Rivero está re en una”, indicó otro. Uno más manifestó: “Acá se termina de confirmar que Calu Rivero está en una secta. Bajate de ahí, Dignity”.

Los memes, muchos de ellos en referencia a Los Simpsons, estuvieron a la orden del día. Calu, hasta el momento, prefirió no manifestarse al respecto.

A fines de junio, en diálogo con Catalina Dlugi por Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce por La Once Diez, contó: “Mi familia siempre fue un pilar importante en mi vida. Mis afectos más cercanos se quedaron en Argentina, por supuesto. Pero ellos son una fuerza emocional que me ayuda a mantener el equilibrio. Y la realidad es que esta cuarentena me ayudó a aprender… ¿cómo decirlo? A aprender a desapegarme de esos hábitos que ya no necesito más”.

“También me sirvió para aprender a adquirir otros hábitos que me permiten mayor independencia, como meditar ordenada y sistemáticamente para poder organizar mi vida. Eso me gusta, me da mucho poder”, reveló.

Respecto a su nueva identidad, señaló: “Dignity fue un emergente, una excursión a un yo más liviano. Más flexible, mucho más libre, más independiente. Sin dudas, es una celebración a la mujer que soy, a la madurez que logré. Y también a la nueva posibilidad de ser que logré después de atravesar situaciones que muchos ya conocen, porque son públicas, y otras que son de mi intimidad. Pero ‘dignidad’ es una palabra que está cargada de sentido, que rescaté para mí y a la que deseo darle visibilidad y llevarla conmigo. Está llena de deseo”.

