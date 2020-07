Los canales más vistos de la televisión argentina en plena cuarentena

Telefe, El Trece, TN, A24 y C5N

Ser o no ser esencial, esa es la cuestión. En tiempos de cuarentena, o mejor dicho después de 104 días, de aislamiento social preventivo y obligatorio, pocas actividades tienen permiso para trabajar, con sus respectivos protocolos. La televisión es una de ellas. Noticieros, magazines, y programas de entretenimientos continúan en pantalla informando o intentando entretener a los que se quedan en casa, full time o part time. Pero, ¿qué es lo que eligen los espectadores en la televisión abierta o el cable cuando no miran una serie o una película en los sistemas de streaming?.

Según los datos del mes de junio, difundidos por la empresa Kantar Ibope, Telefe fue el canal más visto entre las 12 y las 24. En segundo lugar se ubicó El Trece. Hasta ahí no hay grandes cambios respecto a lo que venía sucediendo en los últimos años, en donde ambos canales denominados “grandes” se disputan los primeros dos puestos. Lo nuevo, lo que llama la atención ahora, es que TN, A24 y C5N se ubicaron dentro de los primeros 5.

Promedios de los primeros 10 canales en aire y cable, de 12 a 24:

Telefe 7.52

El Trece 5.54

TN 3.00

A24 2.56

C5N 2.25

América 2.05

El Nueve 1.80

Canal 26 1.12

Fox Channel 0.99

Cartoon Network 0.78

Rodolfo Barili y Cristina Pérez (@cris_noticias)

María Laura Santillán (Youtube)

Telefe es líder en casi todas sus franjas, gracias al buen resultado que le dan sus noticieros, las novelas extranjeras y su prime time, de la mano de la novela Jesús, y de 30 años juntos, su repaso por los mejores ciclos desde que el canal, ahora propiedad de Viacom, se privatizó. En El Trece rinde Bienvenidos a bordo con los juegos de Guido Kaczka pero tiene su punto más débil en el horario de las 23, por eso el canal ya está armando una nueva edición de Cantando por un sueño, con la conducción de Ángel de Brito. Para Marcelo Tinelli y el Bailando, la gran apuesta, habrá que esperar. ¿Llegará en este 2020?

Otras curiosidades: La TV Pública no ingresó dentro de los primeros 20 puestos más allá de que tiene, en varios cableoperadores, una posición inmejorable en la grilla, entre El Trece y Telefe. El primer canal de cine y series está en el puesto 9...”¿para qué esperar a ver lo que ellos dan cuando ellos quieren?”, pregunta un no tan millennial... Nos acostumbramos a ser nuestros propios gerentes de programación, gracias al streaming. La primera señal infantil quedó décima en la lista de mediciones... lógico, los chicos ya no consumen el chupete electrónico, para eso tienen las tablets y los celulares. Y claro, en tiempos de pandemia y casi sin actividades deportivas, las repeticiones de grandes proezas o entrevistas no le dieron resultado a los canales de deportes. El más visto de junio fue ESPN2, que quedó en el puesto 13. Los gerentes de programación ya le están rezando a San Supercopa, San Libertadores y San Champions.

Los ratings del Prime Time

La gran novedad llega cuando se toma en cuenta solo el Prime Time, el horario más importante y más buscado por los anunciantes en la televisión. Allí se puede observar que Telefe y El Trece mantienen su liderazgo, pero aquí A24 logra ganarle a TN y a C5N.

Incluso, los ciclos que conducen Jonathan Viale y Eduardo Feinmann en A24 suelen superar los 5 puntos de rating y quedan muy cerca del líder, Telefe.

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale en A24

Promedios de los primeros 10 canales en aire y cable, de 18 a 24:

Telefe 8.91

El Trece 6.31

A24 3.69

TN 3.04

C5N 2.72

El Nueve 2.42

América 2.23

Fox Channel 1.26

Canal 26 1.00

La Nación + 0.83

Sergio Lapegue (@sergiolapegue)

Gustavo Sylvestre (@gatosylvestre)

En tiempos en que la gente vive informada permanentemente gracias a los sitios de noticias, y suele revisar su celular varias veces por día para ver las informaciones de último momento, la televisión sigue siendo una compañía, sobre todo a la hora de ver qué pasó, cómo, cuándo, dónde y por qué.

