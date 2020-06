Polémica entre Belén Francese y los vecinos de su edificio: la acusan de no cumplir con el protocolo por el coronavirus

Belén Francese estuvo en "El precio justo" el viernes 12 de junio

Belén Francese dio positivo de coronavirus. La actriz se realizó el hisopado luego de haber estado como invitada en El precio justo, y de que se diera a conocer que integrantes del ciclo -incluida su conductora, Lizy Tagliani- se habían contagiado.

La principal preocupación de la artista es que el mismo día que fue a participar del ciclo, visitó a su madre, a quien estaba asistiendo. “Recen por ella”, pidió y detalló que este jueves la mujer fue testeada y que en los próximos tres días estarán los resultados.

“Por momentos me dolía muchísimo la cabeza. Era un dolor horrible, pero pensé que era migraña”, describió los síntomas que tuvo durante el aislamiento. Belén convive con su futuro marido, Fabián Lencinas, que también dio positivo en coronavirus.

El posteo de Belén Francese en el que comunicó que tanto ella como su novio tienen coronavirus

En las últimas horas, surgió un escándalo dentro del edificio en el que vive la pareja porque algunos vecinos la denunciaron por no cumplir con el protoloco de coronavirus. Según indicaron en LAM -el ciclo que conduce Ángel de Brito-, habrían multado a la actriz por circular por los espacios comunes, aún cuando debía cumplir con el aislamiento dentro de su departamento mientras esperaba el resultado del hisopado que se había hecho.

“Parece que en el edificio hay dos niños con autismo que tienen un cuidado especial, y están en el salón todos los días. Y el martes Belén entre las 17 y las 18.30 subió unas fotos a su Instagram que se sacó con su novio, y los dos están infectados por COVID-19. En ese mismo lugar después van los niños con sus profesores y maestros. Entonces, se contagió el encargado del edificio, dos empleados de seguridad. Le están escribiendo todos los vecinos y le pusieron una multa. Están indignados. Si bien ellos no sabían que estaban enfermos, sí habían sido aislados por Telefe por la sospecha de que podrían estarlo”, es la información que contó Yanina Latorre, panelista del programa de El Trece.

La foto que Belén Francese se sacó en los espacios comunes del edificio cuando debía estar cumpliendo con el aislamiento en su departamento

“No recibí ninguna denuncia y tampoco ninguna multa”, fue lo primero que aclaró Francese en diálogo con Teleshow . “Sí es cierto que hay dos o tres que llamaron a seguridad para pedir una obviedad: que no salga. Pero el día que me vieron (circulando por el edificio) aún no se había confirmado ningún contagio cerca mío, que yo supiera. Y no salí del edificio. Jamás. Fui al loby”, continuó la actriz.

Además, sostuvo que está recibiendo ayuda por parte de los integrantes de seguridad del edificio en el que vive. “Son un amor. Me suben el delivery de farmacia o supermercado. Igual que algunos vecinos que me escribieron para preguntarme si necesitaba algo. Pero siempre hay dos o tres que hicieron conventillo y distorsionaron la realidad”.

Francese también se refirió a la versión que indicó que le había transmitido el virus a un efectivo del personal de seguridad de su edificio. “Cuando se hizo público que Lizy tenía coronavirus, él hombre ya estaba contagiado”, indicó.

“Estoy esperando el resultado del hisopado de mi mamá. No voy a perder tiempo en difamaciones absurdas. Mi preocupación es mi salud, la de mi novio, la de mi familia y mis compañeros de trabajo. Deseo que pronto estén todos bien”, concluyó Belén Francese.

Algunos de los famosos que estuvieron invitados al programa que se grabó el sábado 13 de junio y salió al aire el lunes 15

Mientras se esperan los resultados del hisopado de Gabo Usandivaras y Florencia Otero, ya se sabe que Francese y Miguel Ángel Cherutti dieron positivo, mientras que los de Franco Torchia, Gustavo Conti, Magui Bravi, Nai Awada, Melina Pitra y Pachu Peña fueron negativos.

