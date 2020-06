“Es una satisfacción que en este momento que estamos todos tan abrumados llevemos alegría, que podamos entretener. La tele además de informar tiene esa posibilidad, lo que no es poco y me gusta llevar ese rol, me vuelve a tocar”, dijo semanas atrás Mariana Fabbiani en diálogo con Teleshow sobre el inicio de este nuevo ciclo en las tardes de El Trece. “Fue difícil armar todo, se dificultó por la cuarentena, pero estamos satisfechos con el resultado y con la ilusión de que guste. Veníamos pre armando el formato, buscando la vuelta”, agregó la conductora.