Al ver la situación, Pamela Villar se acercó a Samanta e intentó calmarla. Finalmente, la jurado logró que la joven recapacitara y pudiera seguir con la elaboración de su torta. “No llores, en este momento tenés que arrancar de vuelta. Tranquila, no pasa nada, hay mucho tiempo", le dijo. “Quiero tirar la toalla pero Pamela no me deja”, señaló la participante.