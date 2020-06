- No me preocupan los memes de las redes sociales. Cuando yo doy mis devoluciones estoy re segura con lo que digo. Hace 25 años que estoy en la pastelería, me gusta el dulce y creo que tengo esa sensibilidad con los sabores para captar ciertas cosas que otro que no se dedica a esto no lo pueda hacer, así que con mis devoluciones estoy tranquila. Pero con otras cosas son subjetivas, trato de ser parcial, pero a veces con algún sabor que me resulta familiar o que me hace recordar algo me inclino más por eso.