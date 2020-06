La diva también aprovechó la oportunidad para hablar sobre la crisis de la empresa Vicentin: “Es un tema muy delicado. Es una empresa que estaba con unos déficits tremendos pero yo, como santafesina, me siento orgullosa y deseo que quede en Santa Fe, que no intervengan gobiernos. Probablemente salga de esto pero la deuda es tan enorme que no sé cómo la van a pagar. Me siento orgullosa de ser santafesina y la reacción de los santafesino. Me parece que la van a extraditar finalmente”.