“En ese contexto me llama Sergio Nardelli, me pide una reunión, yo se la concedo en el acto, me dice que tiene una mejor propuesta, yo le digo que me la traiga y lo recibo”, relató Fernández. “La propuesta que me hace básicamente es que el control de la empresa lo tome YPF, entonces yo le explico todas las dificultades técnicas y jurídicas que hay para que YPF haga eso. Nunca me dijo otra cosa más que que el Estado se haga cargo de la empresa, porque YPF es el Estado”, indicó. “YPF les dijo lo mismo que les dije yo”.