El ex participante de Gran Hermano relató que desde que comenzó la cuarentena obligatoria, optó por no ver a sus familiares y solo salía de su casa para hacer las compras esenciales. "No iba a ninguna casa, ni tomaba mate con nadie. No creo que sea coronavirus. Pero si es, hay que pelearla y a salir adelante, no pasa nada”, señaló.