Todo comenzó con la elección del nombre de Blanca. "Fue una cosa rara. El 15 de mayo fue el cumpleaños y ella nació un 15 como mi Isabel, mi mamá. Me acuerdo que mi mamá estaba de viaje y me dijo que se iba a tomar un avión el 15, en su cumpleaños, porque sabía que la beba la iba a esperar. Justo por esas cosas de la vida mi mamá llegó el 15, que era el día de su cumpleaños y cuando nació mi hija. Y como amo muchísimo a mi mamá le dije que le quería poner su nombre a mi hija, que se llame Isabel Margarita, pero ella me dijo que le ponga como su mamá, Blanca. Una señora también muy linda, súper especial y muy mística, religiosa. Entonces, le pusimos Blanca a mi Blanquita”.