En el ciclo Debo decir, que conduce Luis Novaresio por América, el hijo de Carlos Menem contó lo que aprendió tras haber pasado por la cárcel: "El primer tiempo decía: 'Cómo llegué a caer preso'. Pero si no caía preso, el camino era otro. Quizás hoy estaba en un cajón y de ahí no salís más. Si no me pasaba eso, terminaba en otra cosa. Por eso agradezco que me pasó esto".