“Yo no me llevé ni bien ni mal con Julieta. Fue una relación laboral solamente. Pero nunca me enfrenté. ¿Si hubo chats paralelos? No es un jardín de infantes, somos todos grandes. Hay juntadas a las que Julieta fue y otras a los que no. Por ejemplo, vino a un asado en casa y después hicimos un pijama party y ella no se quedó. Era un grupo copado. Algunos tenemos más afinidad con unos que con otros. Nada más que eso”, concluyó Viciconte.