“Estoy mejor. Te comento que ayer vino el médico a última hora y me hizo un chequeo completo. Y resulta que tengo una faringitis y eso es lo que me estaba levantando la fiebre. Ahora, como el caso es sospechoso de COVID-19, hoy me tuve que hacer un hisopado. Así que tengo que esperar tres o cuatro días para el resultado. Y rezar que dé negativo, que es lo más probable, porque yo no estuve en contacto con nadie como para haberme contagiado el bicho este de ninguna manera”, relataba el artista.