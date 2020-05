“Quiero operarme y salir de todo este quilombo, porque te juro que no puedo más. Estoy muy agotado, muy agotado. Pero no me queda más que esperar”, le decía Gustavo a su amiga hace poco más de una semana. El abatimiento del actor tenía que ver con un combo de situaciones, ya que a su enfermedad y a la tristeza por no poder ver a sus seres queridos por la cuarentena, en especial a sus hijos Pedro (3) y Valentino (16), se le sumaba la angustia frente al temor de haberse contagiado coronavirus.