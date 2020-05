El productor se enfureció cuando el humorista le hizo aquel planteo y casi terminan a las trompadas. En ese momento, apareció Gustavo Sofovich que los separó. “Yo tiré la peluca y me fui al camarín. Golpean la puerta. Era Gustavo, que le mando un beso grande. ‘No pasa nada, con mi viejo me cago a trompadas siempre y no pasa nada. ¡Me cagué de risa!”, relató Fredy sobre las palabras del actual productor de Polémica en el bar para calmar las aguas.