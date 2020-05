En el programa de Andy, Fredy reveló por qué no quiso hacer referencia a las palabras de afecto que le había manifestado el productor el día anterior: “Me había dicho unas cosas muy lindas de mi trabajo y mi profesión. Y por respeto a mis compañeros, que esa semana no corrieron la misma suerte que corrí yo, le dije que no me acordaba. Lo dije en caliente. Y eso, no reconocerle que él, con lo que quizás le costaba alabar a alguien mano a mano, lo enojó. Se enojó tanto que me vino a… Era a las manos. Yo me saqué la peluca y me planté”.