En este contexto difícil, algunos famosos hicieron un reclamo público para que les permitan trabajar, cumpliendo con un protocolo de seguridad que no los ponga en riesgo. Pero, Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores, tiene otra postura respecto a la de algunos de sus colegas. Ella resaltó que no es su agrupación “la que determina que los actores y actrices trabajen”, sino el gobierno de Alberto Fernández al señalar que no desarrollan “una tarea esencial”, y por eso la “actividad no está exceptuada”.