Cristina Pérez vivió un incómodo momento en vivo con Sergio Berni: “No tiene necesidad de descalificarme”

“Creo que no hay que ir por ahí. Lo que estamos haciendo acá es protegiendo a la gente, no la estamos flagelando”, planteó el político. “La verdad es que necesitamos que nos ayuden porque no es una tarea fácil. Usted está muy calentita ahí en el estudio y nosotros estamos acá con frío, con barbijo, mameluco, visores y el virus circulando por todos lados. Y tenemos familias, hay que tener respeto por quien le habla y por todos aquellos que están trabajando como policías no ven desde hace 60 días a sus hijos y madres que viven en el interior que tampoco ven a sus hijos hace 45 días. No hay que buscarle el pelo al huevo”, agregó.