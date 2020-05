-Me llamó Juan Parodi para leer en casa en un ciclo, pero yo le dije que a mí no me copaba mucho leer desde mí, que prefería hacer un personaje y que tenía uno. Así se fue ampliando Jacky Guzmán. Y me parece que lo bueno es que ella habla de la farándula desde el lugar del rencor por el no reconocimiento a su trayectoria. Y que hay algo que tiene que ver con la esencia, con qué pasa cuando sos un actor o una actriz y no podés actuar. Bueno, esta mujer se encuentra con su público desde lo posible, que es el Instagram. Y, en algún punto, es lo que me pasa a mi también.