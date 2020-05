Marcos Perrén es otro de los pasteleros que quedó fuera del certamen, pero a pesar de estar eliminado logró ganarse mucha popularidad entre el público. En una entrevista con Teleshow , declaró: “En ese momento yo era menor y sabía que no podía entrar, pero por intriga, para saber si me elegirían, me anoté igual. Solo que en lugar de poner que nací en el 2000, puse que nací en el ‘99. Una mentirita piadosa… La cuestión es que quedé seleccionado y cuando me llamaron para el casting les dije la verdad y no pude quedar. Fue un bajón. Pero cuando llegó la segunda temporada me anoté: lo estaba esperando, ahí ya era mayor. Y fui pasando por las etapas del casting hasta quedar en el programa”.