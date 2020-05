—De la primera prueba de ese programa puedo decir que no fui el único al que le fue mal. Respecto a la segunda prueba, la torta de Boca, definitivamente no estoy contento para nada con lo que entregué porque no era lo que tenía pensado. Pero también pienso que no soy un decorador, nunca había decorado una torta ni había hecho una torta tan alta. Lo que pasó es que me decían que yo estaba siendo muy repetitivo con los sabores y las decoraciones, y es verdad. Entonces, por querer cambiar, me mandé la cagada que se me mezclaron los colores azul y amarillo y me quedó verde… Si hubiera hecho lo que sé hacer, que es trabajar con manga, hubiera hecho picos azules y amarillos y hubiera salido mejor. Pero no lo hice y quedé como un hijo de puta y me convertí en meme.