“Tener una oportunidad más está bueno porque me queda muchísimo por aprender”, sostuvo Marcos. Y además, les habló directamente al jurado: “Muchas gracias, siento que en la prueba que me fui fallé muchísimo y me quedé con bronca; esta segunda oportunidad es para disfrutarla, seguir probando nuevos sabores, seguir practicando y creciendo en la pastelería hasta donde se pueda”, agregó el participante que se había ido del certamen en la emisión del domingo pasado.