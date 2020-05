Antes, Calu había subido imágenes de una particular experiencia sensorial, junto a un grupo de personas con las que buscaba “recuperar el contacto humano”. “Ver lo fresco, lo crudo, lo concreto, lo genérico, lo abstracto, lo categorizado. Vivir más en el mundo real de la naturaleza que en el mundo verbalizado de los conceptos, prejuicios, estereotipos. Estar abierto a la experiencia. I’m from the illumination nation (Soy de la nación de la iluminación). Gracias por jugar”, había escrito la actriz en ese momento.