La actriz, quien está instalada hace ya un tiempo en Nueva York, suele compartir con sus seguidores algunos consejos que la han ayudado a ella en su vida personal. Por ejemplo, el 14 de febrero pasado les dejó un mensaje a sus followers vinculado al Día de San Valentín. “Si no te querés a vos mismo, ¿cómo vas a ser capaz de querer a los animales? Si no respetás tus deseos, ¿cómo vas a respetar a la madre tierra? Si no le decís cosas amables a tu persona y solo hay exigencias y comparación, ¿cómo vas a tratar bien a tus vecinos, hermanos, desconocidos?”, se preguntó.