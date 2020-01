Por último, amplió su mensaje y especificó un poco más el objetivo de su nuevo camino. Allí se vuelve a vislumbrar su frase del verano, esta vez impresa en una imagen con una remera colgada -la misma que ella usó durante el encuentro grupal- donde sostiene: “En NYC, donde estoy viviendo hace unos años ya, es muy común que la forma de iniciar un diálogo sea where are you from? (¿de dónde sos?) ¿Por qué? Porque es una ciudad que alberga muchas nacionalidades, muchas culturas e idiomas. Me descubrí respondiendo “I’m from the illumination nation” (mi nación es la iluminación), quizás por mi necesidad de querer ser parte de un todo, borrando límites geográfico”.