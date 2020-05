—Habría que preguntar qué destapa el enojo; lo más probable es que haya tristeza. Quizás haya que desarrollar la paciencia y la confianza. No me quedaría con la cáscara de la rabia, buscaría algo más adentro. Quedándonos con lo superficial no ayuda; hay que rascar, bucear. Claro que no es cómodo y puede ser doloroso, pero hay que aprovechar la oportunidad para sanar, para tomar decisiones que nos lleven una paz interior. Me daría mucha tristeza ver a la humanidad (salir de la pandemia) tal cual como entró. Creo que hay tercios. Hay un tercio que no entiende mucho. Otro que no necesita al coronavirus, que entendió que el consumo no es lo más importante. Y hay otro tercio que es el tercio que está inquieto, que es con el que trabajo. Me daba mucha angustia ver en París la imagen de las colas para entrar a a los locales. ¡Dios santo, no se entendió nada!. Hay un tercio que todavía tiene carencias.