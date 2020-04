Entrevista de Pamela David a Florencia Andrés: “Los padres necesitamos relajar las expectativas”

—Florencia Andrés: Ser padres es un desafío enorme. Empecemos por algunas ideas que a mí me están sirviendo. Primero, un ritual de la mañana. Me venía pasando que los días no arrancaban con la mejor onda del mundo, por el encierro, por no ver a los amigos, el día no empezaba bien. Lo primero que les quiero sugerir es empezar escribiendo la intención que tienen para el día, ¿qué quiero hoy? Yo puse: “Quiero ser más amable". Empezás el día con otra intención, con otro tono.