—Estoy bien porque siento que puedo tener la heladera llena, estoy en una casa cómoda donde mi hijo está bien. Lo que me preocupa es lo que se viene arrastrando. Tengo mucha gente a cargo: 280. Por ejemplo, hoy, mis escuelas de danza y acrobacia están dando clases online para no perder a los alumnos. Pero a mí, de eso no me queda nada. Eso se los agradezco porque por lo menos los profes pueden más o menos hacer su trabajo para poder pagarse su comida diaria. Pero me preocupa. Hay bailarines que me llaman y me dicen... Yo soy re sensible con esas cosas. Me habían mandado de un restaurante, por canje, una comida, que había subido (a las redes), re contento... Y mi amigo me dice: “Yo estoy comiendo dos veces por día porque tengo a mi hijo y estoy tratando de economizar”. Para mí, fue una daga en el corazón… “¿Cómo puede ser que un amigo esté comiendo dos veces al día porque tiene que compartir sus raciones?”, pensé. Me puse como loco a pedir ayuda. Hay mucha gente que lo necesita. Me preocupa horrores. Estamos armando bolsones y mandar a conocidos. Tengo bailarines que tienen hijos y hacen barbijos. Esta situación me duele en el alma. Hacer raciones para comer cuando tenes un hijo, me angustia. Y estoy viendo cómo ayudar a esa gente.