Rolón: Si te están mintiendo no sirve. Pero tener un panorama calma la ansiedad aunque no sea exacto, pero es estimativo. Esto te va ayudar a poder tómalo con pinzas. No nos están mintiendo, el tema es que no hay certezas, no hay ningún país que tenga todo resuelto. No hay ningún país. Todos estamos aprendiendo. Sepamos que es un “después vemos” .