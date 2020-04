Alessandra: A mí me parece que es una puerta que se abre a una generación que no está tan habituada. El sexo virtual existe hace tiempo, básicamente, es usar la tecnología para erotizarse. Hoy en día existe la cámara, que es lo que tenemos por no tenernos de frente. Hay una facilidad en la conversación porque nos estamos mirando. Los 74 años, no es una generación que está acostumbrada a esto. También es intimidante. No todos quieren mostrar su desnudez. Hay que arriesgarse a ver si el otro no termina traicionándonos. También está la posibilidad del “sexting” que no es tan fluido, porque tenés que interrumpir lo que estás haciendo para escribir. Yo rescato muchísimo una modalidad un poquito más vintage y noventosa: la llamada telefónica hot, quizás no te animas a una video llamada, pero igual necesitas sentir la cercanía de tu pareja. En la llamada estás escuchando la voz y lo que sale del cuerpo de la pareja literalmente: la cadencia, la forma y las palabras que elijen. Los argentinos y argentinas tienen un lenguaje muy rico. Los hombres son “chamuyeros”, hay un manejo de la palabra que es muy lindo. De las cosas rescatables de cuando salgamos de la cuarentena, ese vínculo que es más fuerte porque no pasa desde lo físico sino porque te gusta la persona. Son cosas que están buenísimas y se ven potenciadas con la “llamadita hot”.