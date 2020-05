En 2012 se separaron. Y si bien Pugliese se mudó a otra casa, seguían siendo socios comerciales. Tras el distanciamiento, vivió un episodio traumático: “Un día se apareció con cara de sacado. Estábamos almorzando y de golpe me dice que tenía un proyecto y me pidió un contacto. No se lo quise dar y no le gustó nada, pensó que le estaba ocultando algo. De golpe vuela un cuchillo tramontina y me lo clava en la sien. Me podría haber matado. Siempre me decía que siendo médico sabía cómo matar a una persona con un cuchillo casero, sabía donde tenía que cortar’. Era una persona peligrosa”.