Todo comenzó como un juego... “Nunca hice teatro, no actué, pasado mañana va a hacer un mes que publiqué el primer video”, dijo y explicó cómo surgió la idea, luego de confesar que toda su vida le dijeron “María Elena”: “Esto de TikTok fue medio accidental, porque mi hija lo tenia en su tablet y quería mandarle videos a su papá, entonces lo descargué en el celular, vi que había cosas de Casados y me acorde que mi mamá tenía una peluca que se compró para una fiesta de disfraces, elegí un sonido fácil y me encantó verme, se había producido una transformación de mi persona”.