Sin embargo, según explicó Moritán, en determinado momento la visualizó. “Me pareció que era ella y fui para adelante”, contó. ¿Cómo? “Estaba yendo a Rosario con mi socio, Marcos, a una reunión de negocios. Y mientras manejaba vi que era ella. Entonces le dije: ‘La vi a Pampita’. Y él me dijo: ‘Llamala, se acaba de separar’. Yo me quedé pensando un rato y pensé: 'Le voy a mandar un mensaje”.