“Yo no tengo mayor prejuicio con los canjes”, ha dicho Ardohain públicamente, y vaya que no los tiene: cuando cumplió 40 años otro complejo de lujo en Playa del Carmen dio hospedaje a sus 40 amigos, incluido su novio de entonces, el ex tenista Pico Mónaco, ese que -a diferencia del actual- no quiso casarse tan rápido, motivo por el cual se peleaban permanentemente hasta separarse después.