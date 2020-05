Juana Viale, quien lleva adelante los dos programas de Mirtha Legrand desde el inicio de la cuarentena por el coronavirus, se mostró con un impactante look en homenaje a su abuela en el clásico almuerzo de este domingo en la pantalla de El Trece. “Quería rendirle tributo a mi abuela, que me está mirando y a quien le mando un saludo, y estas flores me recuerdan a las rosas rococó rosadas que ella usaba", comentó la actriz.