Luego continuó: “Puede pasar este tipo de cosas porque sinceramente lo que publico y hago en mi cuenta lo hago para mis amigos y mi entorno. No suelo intentar conformar al global y ser un chupamedias de personalidades. Siento que en un momento tan difícil y extraño está bueno levantar un poquito el ánimo y ponerle buena onda. Está todo muy sensible. Pero no hay que perder la esperanza y saber que TODO PASA”.